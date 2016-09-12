На Львовщине почтили память последнего главнокомандующего УПА Кука (фото, видео)

На Львовщине почтили память последнего главнокомандующего УПА, генарал-хорунжего Василия Кука, в этом году исполняется 9-я годовщина смерти проводника националистического подполья, сообщает Gazeta.ua.

У мемориала "Борцам за волю Украины", расположенном на его малой родине – в селе Красное Бусского района состоялось общественное вече и молебен. Возложить цветы к могиле Василия Кука прибыли представители областной власти, ветеранских организаций, "Пласта" и др.

Как отметил председатель Львовской ОГА Олег Синютка, трудно поверить, что на плечи одного человека может выпасть такой большой груз. Ведь кроме должности главнокомандующего УПА Василий Кук был председателем Провода ОУН в Украине и председателем Генерального секретариата Украинской главной освободительной рады.

"Сегодня можно уверенно сказать, что если бы не борьба УПА, не было бы шестидесятников, и не было бы восстановления в 1991 году независимости Украины. Они в лесах и укрытиях гордо держали честь украинского государства", - подчеркнул губернатор.