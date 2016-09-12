Как в Киеве празднуют мусульманский праздник Курбан-байрам (фоторепортаж, видео)

В Киеве религиозные мероприятия по этому поводу проходят в соборной мечети "Ар-Рахма".

Мусульмане столицы совершили торжественный намаз в этой мечети и поздравили друг друга с этим праздником.

Не обошлось и без традиционного для Курбан-байрама обряда жертвоприношения ягнят.

Праздник жертвоприношения является одним из двух главных исламских праздников. В этом году оно приходится на 12 сентября.