Как в Киеве празднуют мусульманский праздник Курбан-байрам (фоторепортаж, видео)

13:18, 12 сентября 2016
Общество
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Мусульмане всего мира 12 сентября начали отмечать праздник жертвоприношения Курбан-байрам.

УНІАН

В Киеве религиозные мероприятия по этому поводу проходят в соборной мечети "Ар-Рахма".

Мусульмане столицы совершили торжественный намаз в этой мечети и поздравили друг друга с этим праздником.

Не обошлось и без традиционного для Курбан-байрама обряда жертвоприношения ягнят.

Праздник жертвоприношения является одним из двух главных исламских праздников. В этом году оно приходится на 12 сентября.

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