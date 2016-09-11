Украина теряет таланты

Проблема утечки мозгов для Украины не нова. Молодые и перспективные при первой возможности предпочитают покинуть родную страну и искать эту самую перспективу где-либо в другом месте. Благо, возможностей хватает. За годы независимости размеры эмиграции квалифицированных украинских специалистов невероятно выросли. В кризисные периоды этот процесс, естественно, ощутимо набирает обороты. Между тем, если об эмиграции интеллекта принято кричать во всеуслышание, то о молодых украинских танцорах и музыкантах, уехавших искать другой жизни, почему-то никто не вспоминает.

На днях списывалась с товарищем – 22-летний музыкант, играет на саксофоне. Сейчас он вместе с друзьями работает в небольшом ночном клубе в Китае. Его ежемесячный заработок составляет 1300 долларов. Примерно по таким же тарифам здесь работают украинские танцоры и аниматоры. Обычно едут устраиваться группами в уже проверенные конторы. Контракты разные - от 6 до 12 месяцев. Изначально многие рассчитывают пойти в «рейс» единожды, но условия работы и уровень заработка затягивают.

Еще одной моей собеседнице сейчас 25, девушка в течение 10 лет занимается танцами. Впервые поехала в Китай в феврале 2014-го. Устроилась на работу в театральный шоу-балет. С тех пор уже несколько раз подряд подписывает полугодичные контракты. До Китая она несколько лет преподавала jazz-funk в танцевальных школах Днепропетровска и мечтала когда-нибудь открыть собственный центр обучения танцам. Сегодня ежемесячно зарабатывает 1000 долларов + 100 долларов на питание. «Где в Украине я могла бы столько зарабатывать, занимаясь при этом любимым делом?», – говорит она.

Культура бывает не исключительно академической. Молодые музыканты и уличные танцоры в значительной степени формируют свежее дыхание культуры в любой стране

Кто-то может сказать, мол, погналась за легкими деньгами. Но вопрос: а многие ли, имея возможность, не погнались бы? Конечно, культурная составляющая работы музыканта в цирке или танцора в китайском театре может вызывать ухмылку, смешок или даже осуждение. Однако, вопреки ожиданиям многих, ничем предосудительным моя собеседница не занимается – только танцы.

Для особых скептиков напомню, что культура бывает не исключительно академической. Молодые музыканты и уличные танцоры в значительной степени формируют свежее дыхание культуры в любой стране. Поэтому крайне важно, пусть даже не вполне понимая их ценность, хотя бы не мешать. А по возможности, конечно же, способствовать их развитию.

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К сожалению, в нашем обществе продолжает бытовать мнение: культура – это не главное. Поэтому на «первой полосе» в СМИ о театре напишут лишь в случае, если в его стенах что-то вытворит какой-нибудь одиозный политик. К примеру, кто знает о том, что в мае этого года украинец Олег Кузнецов выиграл чемпионат мира по брейк-дансу Unbreakable Bboy Championship? В финале, который проходил в бельгийском Антверпене, украинец со счетом 3:0 обошел японского би-боя Issei. Но в настоящее время Кузнецов живет в… Польше.

Для тех, кто почему-то не считает такие вот молодые ресурсы ценностью для Украины в культурном плане, скажу по-другому: они могли бы быть налогоплательщиками или по крайней мере тратить заработанное в украинских магазинах и ресторанах. Более того, дело не только в том, что в Украине им не могут предложить конкурентные заработки. Просто попробовав себя за рубежом, им в большинстве своем просто не интересно сюда возвращаться.

Экономическая нестабильность, непрозрачный рынок труда, отсутствие возможностей для реализации. Так говорят они. Это неприятно слушать, но крайне важно услышать. Выбирая Китай, Турцию, ОАЭ, они стремятся закрепиться там или подзаработать и рвануть дальше по миру. Напутствующие аргументы из разряда «А как же вернуться и вместе строить новую Украину?» работают не со всеми. Все чаще от 20-летних артистов слышишь другую формулировку: «Хочу пожить для себя, пока молодой».

Экономическая нестабильность, непрозрачный рынок труда, отсутствие возможностей для реализации. Это неприятно слушать, но крайне важно услышать.

Инструменты для изменения такого положения вещей нужно искать вместе. И тем, кто превозносит культуру, и тем, кто ничего в ней не смыслит, и уж тем более скептикам. Сразу отмечу: отбирать паспорта в аэропортах – не вариант. Совсем другое дело, если на муниципальном и государственном уровне поддерживать art-направления, чтобы чаще организовывались фестивали, в том числе международные, проводились концерты и соревнования, пусть даже уличного формата… Так как любому артисту крайне важно одобрение зрителя, стимул стать лучшим в своем деле очень быстро укрепится. А новые идеи и их неожиданная реализация отлично формируют конкурентный культурный рынок. К тому же, чем это не «козырь» для изменения имиджа Украины на мировой арене?

Конечно, кто-то может сказать: «Опять ненужные расходы…». Но если на уровне профильного министерства плотнее работать с фондами, в частности, с международными, заинтересованные в профессиональном развитии артисты сами присоединятся к таким новациям. А там, глядишь, крупные иностранные меценаты разглядят и Украину, и ее таланты.

Другими словами, главное - показать «дверь», а стучаться будут уже сами...

Ирина Шевченко