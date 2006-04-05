У Госкомстата плохие новости для Януковича

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет о замедлении инфляционных процессов в марте текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил, открывая сегодняшнее заседание Кабинета министров Украины.

«Инфляционные процессы идут ниже годового графика», - сказал премьер.

Вместе с тем Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что в марте наблюдалось снижение цен на продовольственные товары, а также на светлые нефтепродукты.

В тоже время как сообщили УНИАН в Государственном комитете статистики Украины, в марте т.г. дефляция в Украине составила 0,3%, в январе-марте инфляция составила 2,7%.

По данным Госкомстата, цены на продовольственные товары в марте снизились на 0,5%, на непродовольственные товары - не изменились, на услуги - выросли на 0,1%.

На продовольственном рынке в марте больше всего выросли цены на крупы и бобовые, фрукты, а также на кондитерские изделия и сахар - на 6,3%, 3,4%, 1,1% и 0,7%, соответственно. Цены на колбасные изделия и копчености выросли на 0,1%, хлеб и хлебобулочные изделия – 0,5%.

В тоже время, цены на мясо и птицу снизились на 1,9%, сливочное масло – на 0,2%, подсолнечное масло - на 0,8%, молоко и молочную продукцию – на 1,7%, яйца - на 6,5%, картофель – на 1,2%, овощи – на 3,8%.

На рынке непродовольственных товаров, в частности, стоимость обуви и галантереи выросла на 0,1%, печатных изданий - на 0,4%, строительных материалов и парфюмерно-косметических товаров – на 0,3%, трикотажных изделий и мебели - на 0,2%.

В тоже время, стоимость горюче-смазочных материалов снизилась на 1,4%, цены на телерадиотовары - на 0,5%, электротовары – на 0,1%, медикаменты – на 0,3%.

В сфере услуг в марте зафиксирован рост потребительских цен на индивидуальные услуги – 1,1%, начальное общее образование - на 0,9%, услуги в сфере охраны здоровья – на 0,8%, стоимость проезда в городском автотранспорте - на 0,1%. Снизились цены на электроэнергию, газ, тепло и воду – на 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2005 года составила 0,9%, в целом по итогам года - 10,3%.

В ноябре 2005 года Министерство экономики прогнозировало в 2006 году рост ВВП на уровне 5,8-7%, инфляцию - на уровне 9-11,5%. В январе 2006 года ведомство отозвало свой прогноз для пересмотра и в середине марта ухудшило прогноз инфляции в 2006 году до 11,4-11,6%.

При формировании Госбюджета на 2006 год Кабинет Министров исходил из прогноза роста ВВП в 2006 году 7%, показателя инфляции - 8,7%.

В феврале 2006 года инфляция составила 1,8%. В марте 2005 года инфляция составляла 1,6%.