Мужчина, убивавший молодых женщин, вынимая у них внутренности, задержан

В Донецкой области задержан мужчина, который убивал молодых женщин, вынимая у них внутренности.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью Главного управления внутренних дел Донецкой области, мужчина совершил два убийства – в мае и июле 2006 года.

В конце мая в Славянске в частном доме сотрудники милиции обнаружили изуродованное тело 30-летней женщины. Ей вскрыли грудную клетку, брюшную полость, извлекли наружу внутренности, вырвали легкое. Как установила экспертиза, смерть наступила от болевого шока и потери крови, т.е. грудную клетку вскрывали еще живой жертве. По "горячим следам" преступника задержать не удалось.

В конце июля в селе Ореховатка был обнаружен труп еще одной молодой женщины с "фирменным почерком" убийцы. У жертвы также была вскрыта грудная клетка и брюшная полость, вытащены внутренности, вырвано сердце. На этот раз сотрудники милиции смогли оперативно обнаружить и задержать подозреваемого в жестоких убийствах.

Им оказался 32-летний мужчина, недавно появившийся в селе в качестве сезонного рабочего.

Как сообщил заместитель прокурора Славянского района Олег ДАНИЛОВ, подозреваемый "как-то внятно объяснить свои действия не может".

О.ДАНИЛОВ уточнил, что по данному уголовному делу назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит вменяемость задержанного.