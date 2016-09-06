В центре Харькова под открытым небом пройдет репетиция симфонического оркестра "Слобожанский"
15:20, 06 сентября 2016Общество
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В среду,7 сентября, на площади Архитекторов возле станции метро "Архитектора Бекетова" пройдет репетиция Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".
Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» был создан в 1992 году / tic.kh.ua
Молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский" под руководством дирижера Вячеслава Редя проведет репетицию под открытым небом в центре Харькова, пишет Dozor.kharkov.ua.
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Начало концерта в 17.30.
Справка. Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» был создан в 1992 году по инициативе известных деятелей искусства и культуры Украины с целью стать престижным местом работы для талантливой харьковской молодежи, культурным лицом Харьковщины и предоставлять молодым музыкантам шанс получать бесценный профессиональный опыт.
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