В центре Харькова под открытым небом пройдет репетиция симфонического оркестра "Слобожанский"

Молодежный академический симфонический оркестр "Слобожанский" под руководством дирижера Вячеслава Редя проведет репетицию под открытым небом в центре Харькова, пишет Dozor.kharkov.ua.

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Начало концерта в 17.30.

Справка. Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» был создан в 1992 году по инициативе известных деятелей искусства и культуры Украины с целью стать престижным местом работы для талантливой харьковской молодежи, культурным лицом Харьковщины и предоставлять молодым музыкантам шанс получать бесценный профессиональный опыт.