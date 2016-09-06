Полиция не пропустила к "Интеру" грузовик с песком для баррикад (видео)

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Активисты скандируют "предатели" и "сепаратисты" и сообщают, что будут пикетировать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября в помещении телеканала "Интер" на улице Щусева, 26, произошел пожар. Пожару предшествовал митинг у здания телеканала, участники которого жгли шины.

Читайте такжеВ посольстве США отреагировали на поджог офиса "Интера"

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в здании было несколько возгораний. Пожар был локализован в 18:01. По фактам событий 4 сентября полиция открыла производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас возле главного офиса "Интера" на улице Дмитриевской проходит акция по блокированию телеканала, участники которой требуют прекратить работу телеканала, обвиняя "Интер" в том, что он работает как пропагандистское СМИ России.