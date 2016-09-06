На Донетчине заочно будут судить руководителя "военного училища ДНР"

По сообщению пресс-службы прокуратуры Донецкой области, 2 сентября в суд направили обвинительный акт в отношении 49-летнего уроженца Харьковской области, который сейчас живет в Донецке и сотрудничает с террористами "ДНР".

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Мужчине инкриминируют участие в террористической группе или террористической организации.

Правоохранители установили, что гражданин Украины Михаил Тихонов в апреле 2014 года по собственной инициативе вступил в ряды террористической организации "ДНР", а именно стал командиром незаконного вооруженного формирования - 5-й Отдельной мотострелковой Донецкой бригады "Оплот" 1-го Армейского корпуса так называемого "министерства обороны" террористической организации "ДНР" и получил позывной "Тихон".

Боевики присвоили ему воинское звание "полковник", после чего он, в течение 2014-2015 годов принимал участие в преступной деятельности террористов, а именно осуществлял руководство военными подразделениями "Оплот" и принимал непосредственное участие в боевых действиях в районе н.п. Донецк, Марьинка, Углегорск, Шахтерск, Снежное, Дмитровка, Иловайск, Мариновка, Кожевня, Горловка, Докучаевск Донецкой области против Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции.

В ноябре 2014 года обвиняемого избрали так называемым депутатом "народного совета" "ДНР", а в июне 2015 боевики назначили его на должность начальника "государственного военного образовательного учреждения "Донецкое высшее общевойсковое командное училище вооруженных сил "ДНР".

Кроме этого, следователи установили, что подельник террористов с 2014 года и до сих пор является координатором деятельности диверсионно-разведывательных групп "ДНР". Он вербует граждан для содействия боевикам, а также создал и непосредственно руководит разветвленной агентурной сетью на территории Донецкой и Харьковской областей.

Злоумышленника будут судить заочно, ему грозит до 15 лет тюрьмы.