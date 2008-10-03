Киевсовет продал 4 земельных участка за почти 75 млн. грн

Киевский городской совет продал четыре земельных участка в столице общей площадью 5,83 га за почти 74 млн. 884 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на сессии Киевсовета 2 октября.

Так, ООО «ВЛВ» продано земельный участок площадью 0,07 га за 869,7 тыс. грн. на просп. Науки, 40 в Голосеевском районе. Цель приобретения земли - эксплуатация здания магазина.

ОАО фирме «Лесная» продано два земельных участка, один из которых имеет площадь 1,04 га на ул. Миропольской, 2 в Деснянском районе, который оценен в 13 млн. 637,3 тыс. грн., второй – площадью 1,1 га на ул. Теодора Драйзера, 1 за 14 млн. 341,5 тыс. грн. Оба участка приобретены с целью проведения реконструкции и дальнейшей эксплуатации сооружений рынка «Лесной».

Кроме того, ЗАО Научно-производственный центр «Бощаговский химико-фармацевтический завод» приобрело земельный участок для эксплуатации расположенных на ней собственных зданий на ул. Мира, 17 (Святошинский район) за 46 млн. 35,536 тыс. грн. Площадь этого земельного участка составляет 3,62 га.