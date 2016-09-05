В Аркадии начали укреплять склон, обвалившийся из-за стройки аквапарка (фото)

17:43, 05 сентября 2016
Общество
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В Аркадии приступили к работам по укреплению оползневого склона возле трехэтажного аквапарка.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас разрабатывается котлован для обустройства ряда свай под фундамент, который станет основанием железобетонной подпорной стенки.

"Согласно заключению Одесской государственной академией строительства и архитектуры, подготовленного по заказу управления инженерной защиты территории города и развития побережья, причиной образования оползня в районе строительства "Аквапарка с рестораном" стала подрезка склона застройщиком участка. Данные работы, выполненные с нарушением, привели склон в неустойчивое состояние и, как следствие, - к обрушению откоса с частью автодороги", - говорится в сообщении.

http://dumskaya.net/

Подпорную стенку планируется возвести до 30 сентября 2016 года.

http://dumskaya.net/

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Одессе из-за нарушений норм строительства в курортной Аркадии сошел оползень, под угрозой обрушения оказались частные жилые дома. Виновником обрушения склона является компания "Укррекламгрупп".

http://dumskaya.net/

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