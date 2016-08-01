В Одессе в Аркадии из-за возведения аквапарка сошел оползень, есть угроза обрушения жилых домов
В Одессе из-за нарушений норм строительства в курортной Аркадии сошел оползень, под угрозой обрушения оказались частные жилые дома.
ак передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время аппаратного совещания сообщил начальник городского ГАСКа Петр Рябоконь.
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По его словам, компания «Укррекламгрупп» в Аркадии возводит ресторан и аквапарк. Во время работ застройщик нарушил соответствующие нормы – подрезав прибрежный склон, сразу приступил к строительству объекта, не выполнив берегоукрепительные работы. В частности, строители не сделали подпорную стенку. Затем обильные ливни, прошедшие в мае и июне, размыли не укрепленный склон, часто проезжающая тяжелая строительная техника усугубила ситуацию.
«У жителей домов, находящихся наверху, паника», - отметил Рябоконь. В одном из домов из-за оползня не закрываются окна и двери, у других - деформация каменных элементов. Как отметил специалист, это дома 1960-х годов постройки, поэтому к ним «необходимо очень бережное отношение».
Мэр Одессы Геннадий Труханов поручил профильным подразделениям срочно принять соответствующие меры для ликвидации многометрового провала и укрепления подпорной стены.