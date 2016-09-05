Представитель Порошенко в Раде о поджоге здания "Интера": виновники пожара сработали на пользу Кремля

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель президента Украины в Верховной Раде Артур Герасимов на заседании Согласительного совета.

Он подчеркнул: “Нападения на журналистов недопустимы в цивилизованном обществе, кто бы ни был владельцем телеканала”.

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“Поджог наносит ущерб внешнему имиджу Украины в очень неудобный момент - во время саммита G-20 в Китае. И нам нужно беспристрастное расследование этих событий”, - заявил Герасимов.

По его мнению, кто бы ни был причастен к поджогу, он сработал в пользу России. “Кто бы это ни был, кто бы это ни сделал, этот человек сработала на Кремль”, - отметил Герасимов.