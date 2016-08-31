"Космическая победа": украинцы выиграли чемпионат мира по ракетомодельному спорту (фото)

Об этом сообщает заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов.

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"Космическая победа - наша команда выиграла чемпионат мира по ракетомодельному спорту. На втором месте болгары, затем США. Это действительно крутое интеллектуальное достижение", - написал замминистра.

Соревнования, в которых принимали участие 19 стран мира, проходили во Львове.