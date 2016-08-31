"Космическая победа": украинцы выиграли чемпионат мира по ракетомодельному спорту (фото)

10:26, 31 августа 2016
Общество
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Команда Украины победила на чемпионате мира по ракетомодельному спорту, который проходил во Львове.

Збірна України виграла чемпіонат світу з ракетомодельного спорту / facebook.com/frms.ua

Об этом сообщает заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов.

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"Космическая победа - наша команда выиграла чемпионат мира по ракетомодельному спорту. На втором месте болгары, затем США. Это действительно крутое интеллектуальное достижение", - написал замминистра.

Соревнования, в которых принимали участие 19 стран мира, проходили во Львове.

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