"Космическая победа": украинцы выиграли чемпионат мира по ракетомодельному спорту (фото)
10:26, 31 августа 2016Общество
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Команда Украины победила на чемпионате мира по ракетомодельному спорту, который проходил во Львове.
Сборная Украины выиграла чемпионат мира по ракетомодельному спорту / facebook.com/frms.ua
Об этом сообщает заместитель главы Минэкономразвития Максим Нефедов.
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"Космическая победа - наша команда выиграла чемпионат мира по ракетомодельному спорту. На втором месте болгары, затем США. Это действительно крутое интеллектуальное достижение", - написал замминистра.
Соревнования, в которых принимали участие 19 стран мира, проходили во Львове.
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