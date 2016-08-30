Завтра состоится заседание по уголовному делу в отношении главаря "ЛНР" Плотницкого по похищению Савченко

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, судебное заседание назначено на 13.00. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживает столичная прокуратура.

Читайте такжеДело сбитого под Луганском ИЛ-76: главарю "ЛНР" и двум боевикам заочно объявлено о подозрении

Напомним, 17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно, против ее воли и с вооруженным сопровождением переправили через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.

По результатам проведенного СБУ специального досудебного расследования Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.