Завтра состоится заседание по уголовному делу в отношении главаря "ЛНР" Плотницкого по похищению Савченко
31 августа в Подольском райсуде г. Киева состоится подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого в совершении террористического акта, в захвате в заложники и похищении старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежды Савченко.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, судебное заседание назначено на 13.00. Государственное обвинение в уголовном производстве поддерживает столичная прокуратура.
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Напомним, 17 июня 2014 года по преступному приказу Плотницкого боевики возглавляемого им незаконного вооруженного формирования «батальон «Заря» совершили вооруженное нападение на военнослужащих 24-го батальона территориальной обороны «Айдар» Вооруженных сил Украины и захватили в плен старшего лейтенанта ВСУ Надежду Савченко. 23 июня Савченко незаконно, против ее воли и с вооруженным сопровождением переправили через государственную границу Украины на территорию Российской Федерации.
По результатам проведенного СБУ специального досудебного расследования Плотницкий обвиняется в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 258 (террористический акт) и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса.
Как сообщал УНИАН, суд РФ 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд вынес решение обязать летчицу выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».
25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева.