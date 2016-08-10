Киевский суд вызвал на заседание главаря боевиков "ЛНР" Плотницкого

Об этом говорится в объявлении, опубликованном в официальном издании центральных органов исполнительной власти - газете "Урядовый курьер" №149 от 10 августа.

Читайте такжеВ "генпрокуратуре ЛНР" рассказали о расследовании покушения на Плотницкого

"Подольский районный суд г. Киева вызывает обвиняемого Плотницкого Игоря Венедиктовича, 24.06.1964 года рождения (последнее известное место жительства: г. Луганск, ул. Шевченко, 4, кв. 69) в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 УК Украины на судебное заседание, которое состоится 31 августа 2016 года в 13 часов 00 мин.", - говорится в сообщении.

В объявлении отмечается, что явка Плотницкого в суд обязательна. В случае его неявки уголовное производство будет осуществляться в порядке специального судебного производства.

Как сообщал УНИАН, утром 6 августа в Луганске взорвали автомобиль главаря «ЛНР». Плотницкий получил ранения и был госпитализирован в одну из больниц Луганска.