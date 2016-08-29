Экс-заместителя мэра Днепра отправили под домашний арест

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, Апелляционный суд Днепропетровской области избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Экс-первый заместитель мэра подозревается в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц, вопреки интересам службы, что повлекло тяжелые последствия).

Читайте такжеДело "Торнадо": один из бойцов признался в похищениях и пытках

В прокуратуре напомнили, что в период своей деятельности (работал в должности 2000-2013 и 2014-2015 гг.) чиновник, используя свое служебное положение и действуя в интересах юридических лиц, умышленно не организовал и не проконтролировал заключение договоров по оформлению паевого участия застройщиков в создании инженерно-транспортной инфраструктуры города, в результате чего 53 предприятия не уплатили в государственный бюджет денежные средства в виде паевых взносов на сумму свыше 18,3 млн грн.

Также следствием установлено, что первый заместитель городского головы, достоверно зная о решении Днепропетровского местного совета и хозяйственного суда Днепропетровской области о передаче на баланс одного из коммунальных предприятий объектов недвижимого имущества, не обеспечил его выполнение, в результате чего 230 объектов недвижимой коммунальной собственности остались на балансе жилищно-коммунальных предприятий, которые в дальнейшем были признаны банкротами, а объекты недвижимости через процедуру ликвидации перешли в собственность частных юридических лиц.

Кроме того, чиновник подписал и выдал решение исполнительного комитета Днепропетровского городского совета о передаче нежилого помещения с баланса действующего коммунального предприятия на баланс другого, которое в то время не осуществляло хозяйственной деятельности и в отношении которого в 2012 году была начата процедура банкротства. В дальнейшем это стало основанием для выбытия указанного помещения из коммунальной собственности путем отчуждения через процедуру ликвидации предприятия, что нанесло государству ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляется прокуратурой Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, 9 августа экс-первому заместителю мэра было объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Должностное лицо было объявлено в розыск.