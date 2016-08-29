В воинской части на Запорожье военный застрелил своего сослуживца

Как сообщается на сайте Военной прокуратуры Южного региона Украины, трагедия произошла 28 августа.

«Солдат П., зайдя в расположение подразделения, осуществил выстрелы из закрепленного за ним автомата в область головы и шеи старшего солдата А., который в результате полученных ранений погиб на месте», - говорится в сообщении.

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Военной прокуратурой проводятся первоочередные следственные действия, допрашиваются свидетели и очевидцы преступления, с ними проведены следственные эксперименты. Мотивы совершения преступления будут установлены в ходе досудебного расследования, подчеркнули в ведомстве.

Стрелявшего военнослужащего задержали. Он уведомлен о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Солдату грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В прокуратуре также проинформировали, что готовится ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Украины Андрей Великсар сообщил УНИАН, что инцидент произошел на территории военной части, дислоцирующейся на территории Розовского района Запорожской области.

По его словам, убитый 26-летний военнослужащий был снайпером десантно-штурмового взвода военной части. «В совершении преступления обоснованно подозревается 29-летний военнослужащий – наводчик взвода этой же военной части. По предварительным данным, он застрелил своего сослуживца из автомата, когда тот спал», - сообщил прокурор.