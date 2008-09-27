Через 25-30 лет Крым будет "мусульманской территорией"?

Через 25-30 лет Крым при любом развитии ситуации станет мусульманской территорией.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности (Вашингтон) Николай ЗЛОБИН.

«Если быть честным, Крым потеряет любая страна, которая его будет контролировать в ближайшее время, проводя политику в интересах мусульман. За 25-30 лет Крым при любом развитии ситуации будет мусульманской территорией», - сказал Н.ЗЛОБИН.

Он заметил, что если Крым будет в подчинении России, Россия его потеряет, если будет в Украине, она его тоже потеряет.

Кроме того, Н.ЗЛОБИН исключил возможность силового сценария в Крыму, подобного южноосетинскому.

В то же время, эксперт считает, что распад Советского Союза не завершился. «Сегодня никто не может гарантировать, что события на Кавказе стали последним изменением границ на постсоветском пространстве. Это фактор нестабильности, и к этому нужно готовиться», - добавил он.

По его словам, мир жил долго в стабильных условиях “холодной войны”, после чего “все посыпалось” и границы стали двигаться.

«Мы также двигаемся в сторону создания новой экономической географии, причем новые центры будут представлены вовсе не большими государствами и не связанны с теми странами, которые имеют наибольшую военную силу. Мир становится намного опаснее, чем это было до распада СССР», - уверен он.

Н.ЗЛОБИН считает, что «молодые» страны по определению не могут иметь национальных элит, которые способны сформулировать национальные интересы. «Это случайные молодые элиты переходного порядка. Эти элиты стали элитами не благодаря политическому отбору, а во многом случайно. Поэтому они не могут осознать национальные интересы своих стран. В постсоветских странах можно стать президентом по блату или знакомству. Главное - оказаться в нужном месте в нужное время», - сказал он.