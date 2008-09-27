Россия остается крупнейшим экономическим партнером Украины

На сегодня Российская Федерация занимает одно из ведущих мест среди основных экономических партнеров Украины, имея более 27% в общем объеме внешней торговли Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

По словам министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, в 2008 году сохранялась тенденция роста объемов торговли товарами между Украиной и Российской Федерацией, которая сформировалась в последние годы.

Так, по данным Госкомстата, товарооборот в январе-июле 2008 года вырос на 35,4% и составил 22,0 млрд. долл. США.

За указанный период экспорт товаров в РФ увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 37,7% и составил 9,6 млрд. долл. США. Ведущими статьями экспорта оставались продукция машиностроения (38,9% от объема экспорта товаров), металлургической промышленности (25,9%), продовольственные товары (12,1%) и продукция химической промышленности (7,6%).

За указанный период вырос экспорт машиностроительной (в 1,5 раза) и химической отраслей (в 1,2 раза). Поставки продовольственных товаров в Россию выросли в 1,6 раза.

Импорт товаров достиг 12,4 млрд. долл. США и увеличился по сравнению с январем-июлем 2007 года на 33,7%. Увеличение импорта произошло по всем основным товарным группам, а именно: металлургической продукции – в 1,6 раза, химической – в 1,5 раза, машиностроительной и продовольствия – в 1,4 раза, энергоносителей – в 1,2 раза.

Кроме того, в первом полугодии 2008 года объем инвестиций в Украину из РФ увеличился на 645 млн. долл. США - с 1млрд. 461,0 млн. долл. до 2 млрд. 106,3 млн. долл. США.

Б.ДАНИЛИШИН считает, что не нужно акцентировать внимание на проблемных вопросах двустороннего сотрудничества, «поскольку понятно, что экономики Украины и Российской Федерации являются в определенной мере тождественными в некоторых отраслях, а украинские и российские товары как товары-аналоги составляют конкуренцию друг другу, возникают вопросы доступа товаров на взаимные рынки».

Как украинские, так и российские производители, отметил министр, используют предоставленные антидемпинговым законодательством возможности и в предусмотренном законом порядке обращаются к правительствам как Украины, так и Российской Федерации по вопросу защиты интересов внутреннего рынка. На основании этого правительства в случаях недобросовестной конкуренции вводят антидемпинговые меры.

«На рынке Российской Федерации в отношении украинских товаров действуют 8 защитных мер, и в данное время проводится еще 3 расследования. Со своей стороны Украина применила антидемпинговые меры и проводит расследование по 12 позициям российских товаров», - отметил министр.

Он подчеркнул, что украинская сторона предлагала и предлагает спорные вопросы решать путем постоянного диалога, приводит аргументы экономического и юридического характера в поддержку своей позиции и пытается сохранить присутствие украинских товаров на российском рынке. «Именно таким путем идет процесс решения проблемных вопросов на заседаниях Комитета по вопросам экономического сотрудничества и его профильных подкомиссий», - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Отдельным вопросом является проблема доступа на российский рынок мясомолочной продукции. На сегодня, отметил министр, для преодоления этой проблемы проводится постоянная работа как Минагрополитики, так и Минэкономики. По состоянию на конец сентября разрешение на поставки животной продукции имеют 12 мясо- и 10 молокоперерабатывающих предприятий, уточнил Б.ДАНИЛИШИН.

Министр подчеркнул, что все вопросы по поводу ограничения экспорта в связи со вступлением Украины в ВТО, согласно его договоренностям, достигнутым 12 сентября с министром экономического развития России Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ, будут решаться консультативным путем.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Богдан ДАНИЛИШИН проведет очередные переговоры с Эльвирой НАБИУЛЛИНОЙ, в ходе которых будет подписан меморандум о взаимном сотрудничестве министерств, а также обсуждены вопросы взаимных поставок отдельных видов товаров.