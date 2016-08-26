"По дорогам Донбасса": единственный в Украине музей АТО теперь доступен онлайн в 3D-версии

«3D онлайн тур поможет оказаться в первом в Украине музее АТО, созданном Днепропетровской ОГА и волонтерами. С помощью смартфона или компьютера можно рассмотреть любой уголок уличной выставки, где представлены около 400 экспонатов. Это военная техника, которая воевала на Донбассе: БТР, медицинская «таблетка», миномет, зенитная установка, военный джип», –заявил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, сообщает пресс-служба.

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Как отмечается, идея такого 3D онлайн тура принадлежит участнику АТО Андрею Агаркову.

«Когда впервые пришел в днепровский музей АТО понял – его должны увидеть все украинцы. Это реальная история борьбы за нашу независимость, которую Днепропетровская ОГА достойно воплотила в жизнь, – сказал Агарков. – Своими размышлениями поделился с киевским другом, который занимается разработкой 3D туров».

Товарищ Агаркова сделал фотографии с помощью профессиональных камер и объективов, проводил съемку как на земле, так и в воздухе. После чего обработал все в специальной программе, загрузил на страницу Google.

По данным пресс-службы, 3D тур бесплатный и доступен для каждого, у кого есть Интернет.

Разработчики планируют дополнить его с появлением второй части музейной экспозиции, которую откроют до конца года. Там будет информация о боевом пути бригад и батальонов, которые воевали в зоне АТО, волонтеров, капелланов. Самый большой блок посвятят ребятам из Днепропетровска, которые погибли за независимость Родины.