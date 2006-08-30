Ключковский считает, что правительство Януковича забежало дальше, чем можно

Представитель Президента Украины в Верховной Раде, народный депутат Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ убежден, что Кабинет Министров не имеет права урезать полномочия главы государства.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», по словам Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, «не Кабинет Министров определяет, как действует Президент Украины. То, что Кабмин остается подконтрольным Президенту Украины, следует из текста Конституции Украины. Я хочу напомнить, что Украина не стала парламентской республикой после конституционной реформы, она остается парламентско-президентской республикой, а это означает, что Президент имеет влияние на органы власти, и в первую очередь на органы исполнительной власти. И поэтому для осуществления своих полномочий, в пределах этих полномочий он должен иметь право давать свои поручения министрам. Он это право имеет, и Кабинет Министров не может это право у него отнять».

«Они забежали значительно дальше, чем могли забегать, потому что новая редакция Конституции не делает Украину парламентской республикой, она ее делает парламентско-президентской, а это означает, что Президент сохраняет целый ряд своих полномочий», – еще раз подчеркнул Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ.

Как сообщила сегодня газета «Коммерсант-Украина», 29 августа на совместном заседании трех правительственных комитетов под руководством Николая АЗАРОВА было принято решение о сокращения полномочий Президента в связи с положениями новой редакции Конституции.

Кабинет Министров сократил полномочия Президента, запретив ему давать поручения правительству.