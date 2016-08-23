Порошенко: очень сложно сделать так, чтобы украинский флаг снова появился в оккупированных городах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент заявил во время церемонии поднятия Государственного флага на Софийской площади в Киеве.

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По словам Порошенко, «чрезвычайно сложная задача для нас - сделать так, чтобы наш флаг снова появился над Донецком, над Луганском, над Симферополем, над Севастополем».