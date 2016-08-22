За 25 лет украинцы стали негативнее относиться к смертной казни и лояльнее к добрачному сексу – опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила исполнительный директор Киевского международного института социологии Наталья Харченко в ходе дискуссии на тему "Украина – 25: достижения и поражения".

"Сейчас трудно себе представить, но на время провозглашения независимости 58% наших соотечественников считали смертную казнь доступной, нормальной и необходимой в обществе", - сказала она.

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В то же время в 2016 году этот показатель сократился и составил 37% тех, кто одобряет смертную казнь. По словам Харченко, показатель продолжает уменьшаться.

Кроме того, в 1991 году 50% населения считали, что больных СПИДом следует изолировать от общества, в 2016 году таких – 21%.

Также, согласно исследованию, в 1991 году 37% считали недопустимыми сексуальные отношения до брака, в 2016 году – 24%. При этом вполне допустимыми такие отношения признавали и в 1991, и в 2016 году 38%.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 августа 2016 года. Опрос проводился в 110 населенных пунктах (PSU) во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территориях, которые контролируются Украиной. В результате полевого этапа было собрано 2040 анкет. Погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Для сравнения приводятся данные общенациональных исследований общественного мнения населения Украины, проведенных в разные годы Фондом "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова.