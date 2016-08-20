В центре Одессы прошел "ШаурМарш" против закрытия киосков фастфуда (фото)

15:04, 20 августа 2016
Общество
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В центре Одессы сегодня прошел «ШаурМарш» в поддержку фастфуда в связи с намерением городских властей закрыть все киоски по продаже шаурмы.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек собрались на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

Участники акции принесли плакаты: «Посадили поджелудочную, посадим и коррупционеров», «Горсовету не нравится шаурма, а мне не нравится горсовет, который уничтожает зеленые зоны и исторические ареалы. Кто маме-Одессе вреднее?», «Одессе нужна шаурма с человеческим лицом», «Кто закроет шаурма, тот пойдет сидеть тюрьма» и другие.

Участники акции прошли на Думскую площадь – к зданию мэрии, где состоялся митинг. Во время шествия люди держали в руках шаурму и хлеб-лаваш, а также скандировали: «Бюрократ, имей в виду - шаурму не дам в беду», «За фалафель и айран разорву врагов я в хлам», «Фалафель, айран, лаваш - этот город будет наш», «Орлов (заммэра) Янчука - на учет в зоопарк», «Кто закроет шаурму, тот пойдет сидеть в тюрьму», «Европейскому городу - качественный фастфуд».

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Как сообщили журналистам организаторы акции, «ШаурМарш – «адекватный ответ на неадекватные действия одесских чиновников», а акции в поддержку фастфуда – новая волна общественного движения. Они намерены добиться положительного результата акциями, которые несут в себе одесский колорит, хотят обратить внимание на важные проблемы с помощью иронии и сатиры.

Причиной закрытия «точек» по продаже шаурмы власти назвали антисанитарию, которая в них якобы присутствует. Однако участники марша считают, что именно коррупция и халатность отдельных чиновников стала причиной «бесконтрольного распространения МАФов в городе и их печального состояния».

Организаторы акции заявили, что выступают за системные изменения в городе, просят провести служебное расследование в отношении начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергея Машьянова и всех его заместителей.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа в ходе аппаратного совещания в мэрии был поднят вопрос продажи шаурмы в Одессе. В частности, заместитель мэра Олесь Янчук заявил, что якобы вся шарума в городе изготавливается и продается в антисанитарных условиях и все владельцы киосков предупреждены, что должны до конца текущей недели «закрыть все свои точки по продаже шаурмы». «В противном случае все эти объекты будут демонтированы. Пойдем по принципу: нет киоска – нет шаурмы», - заявил Янчук.

Инициаторами проведения «ШаурМарша» выступили одесские журналисты Денис Корнышев и Денис Соколов.

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