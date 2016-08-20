В центре Одессы прошел "ШаурМарш" против закрытия киосков фастфуда (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 человек собрались на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье.

Участники акции принесли плакаты: «Посадили поджелудочную, посадим и коррупционеров», «Горсовету не нравится шаурма, а мне не нравится горсовет, который уничтожает зеленые зоны и исторические ареалы. Кто маме-Одессе вреднее?», «Одессе нужна шаурма с человеческим лицом», «Кто закроет шаурма, тот пойдет сидеть тюрьма» и другие.

Участники акции прошли на Думскую площадь – к зданию мэрии, где состоялся митинг. Во время шествия люди держали в руках шаурму и хлеб-лаваш, а также скандировали: «Бюрократ, имей в виду - шаурму не дам в беду», «За фалафель и айран разорву врагов я в хлам», «Фалафель, айран, лаваш - этот город будет наш», «Орлов (заммэра) Янчука - на учет в зоопарк», «Кто закроет шаурму, тот пойдет сидеть в тюрьму», «Европейскому городу - качественный фастфуд».

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Как сообщили журналистам организаторы акции, «ШаурМарш – «адекватный ответ на неадекватные действия одесских чиновников», а акции в поддержку фастфуда – новая волна общественного движения. Они намерены добиться положительного результата акциями, которые несут в себе одесский колорит, хотят обратить внимание на важные проблемы с помощью иронии и сатиры.

Причиной закрытия «точек» по продаже шаурмы власти назвали антисанитарию, которая в них якобы присутствует. Однако участники марша считают, что именно коррупция и халатность отдельных чиновников стала причиной «бесконтрольного распространения МАФов в городе и их печального состояния».

Организаторы акции заявили, что выступают за системные изменения в городе, просят провести служебное расследование в отношении начальника управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Сергея Машьянова и всех его заместителей.

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Как сообщал УНИАН, 15 августа в ходе аппаратного совещания в мэрии был поднят вопрос продажи шаурмы в Одессе. В частности, заместитель мэра Олесь Янчук заявил, что якобы вся шарума в городе изготавливается и продается в антисанитарных условиях и все владельцы киосков предупреждены, что должны до конца текущей недели «закрыть все свои точки по продаже шаурмы». «В противном случае все эти объекты будут демонтированы. Пойдем по принципу: нет киоска – нет шаурмы», - заявил Янчук.

Инициаторами проведения «ШаурМарша» выступили одесские журналисты Денис Корнышев и Денис Соколов.