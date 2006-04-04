Черновецкий: Киев стал городом супербогатых чиновников

Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещает сделать жилье в столице для богатых дороже, для бедных – дешевле.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сообщил сегодня журналистам, рассказывая о планах по решению жилищной проблемы в столице.

«Для богатых будет дорожать, для бедных – дешевле», - сказал он.

Он отметил, что Киев стал городом «супербогатых чиновников из разных ветвей власти – это миллиардеры, которые хранят деньги под подушкой, и городом, в который приезжают предприниматели из разных уголков Украины, где их преследуют».

По его убеждению, именно эти категории жителей создают проблемы для обычных людей – «покупают продукты питания, квартиры по любым ценам». И в результате 80% киевлян «неконкурентоспособны в столице, чтобы просто жить».

«Я собираюсь за счет увеличения денежной доли Киева в строительстве какого-нибудь элитного жилья строить дома для обычных киевлян. Это просто», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он сообщил, что планирует реализовать в городе план строительства коммунального жилья, которое не будет стоить ни одной копейки для киевлян, но которое нельзя будет приватизировать. Он планирует возобновить очереди не получения жилья в Киеве, для этого произведет их инвентаризацию, прекратит предоставление квартир должностным лицам, в том числе, отметил он, прокурорским работникам, которые «окрысились» на него, и из-за этого начали, убежден Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, возбуждать против него дела.

В его планах - строить жилье за пределами города. Он уверен, что от инвесторов будет поступать очень много предложений, и через тендер будет определяться наилучшее из предложений. «Стол будет весь завален предложениями инвесторов. Мы открываем конверты и смотрим, где лучше», - в частности, сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.