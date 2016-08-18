В Нацгвардии состоялся первый выпуск 38 инструкторов по подготовке спецназовцев (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацгвардии, церемония выпуска прошла на территории музея-заповедника «Золочевский замок» во Львовской области с участием командующего НГУ Юрия Аллерова.

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«Сегодня мы выпускаем инструкторов, которые будут готовить также инструкторов в воинских частях. Это весомый шаг вперед. Я горжусь реальным уровнем готовности наших бойцов. Они могут, хотят и умеют защищать свою страну», - заявил Аллеров.

Советник командующего НГУ, полковник в отставке Мираб Кикабидзе отметил, что «мы смогли подготовить 38 высокообученных инструкторов. Это то начало, которое даст толчок силе, которая остановит агрессию. Приобретенные умения и навыки этой группы - лучшая награда, которую только может получить военный».

Также, по данным пресс-службы, по случаю окончания учебного периода и первого выпуска инструкторов подразделений специального назначения прошли показательные занятия с военнослужащими Нацгвардии по тактической, огневой, военно-инженерной подготовке, военной топографии и кроссфиту, а также тактике ведения боя в условиях населенного пункта.