Нацгвардия получит для апробации экипировку французского производства (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

В ведомстве отметили, что на базе Учебного центра Нацгвардии в Новых Петровцах одна из французских компаний, специализирующихся на изготовлении защитной экипировки в военных и гражданских условиях радиационного, химического и бактериологического заражения, представила противогазы, шлемы и защитные костюмы.

Представитель компании Пьер Родде рассказал, что продукция их фирмы уже 10 лет используется во Франции, они имеют спецодежду и для военных, и для гражданских нужд. По словам Родде, этими средствами во Франции экипированы пехота, полиция и все элитные подразделения.

Читайте такжеПредприниматели из Черкасской области присвоили более 2 миллионов, выделенных на питание военных - СБУ

«Украине презентовано новое поколение оборудования, обмундирование, которое было специально сделано под заказ по рекомендациям французской армии. Во время моделирования образцов брались во внимание практичность и удобство использования. Это обмундирование должно позволить солдату работать намного дольше в тяжелых условиях», - цитирует пресс-служба Родде.

В свою очередь, полковник Руслан Крицин высказал мнение, что это экипировка может повысить защиту, комфорт и коэффициент эффективности выполнения задач.

После презентации экипировки было договорено, что компания предоставит экземпляры для апробации нацгвардійцями, после чего будут сделаны выводы и приняты решения относительно дальнейших действий.