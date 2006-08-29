Пресс-конференция о последних событиях на Кременчугском сталелитейном заводе

30 августа в 10.00 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: ”Правда о последних событиях на Кременчугском сталелитейном заводе”. В работе примут участие – председатель Наблюдательного совета КСЗ Валерий Новицкий, адвокат Юрий Бергельсон (ул .Хрещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.