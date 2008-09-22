Чернобыль научит всю Европу жить возле АЭС

Совет Европы совместно с ООН инициируют создание европейской сети населенных пунктов, граничащих с атомными станциями, с привлечением в указанную сеть украинских городов-спутников АЭС.

Соответствующая инициатива зафиксирована в резолюции участников международного совещания «Изучение Чернобыльского опыта для повышения безопасности атомной энергетики в Европе», проходящего в Киеве 22-23 сентября.

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном организаторами совещания, предполагается, что заданием европейской сети станет налаживание непосредственного контакта жителей этих населенных пунктов с руководителями АЭС и распространение достоверной информации в случае опасных выбросов на станции или возникновении непредсказуемых ситуаций.

В рамках совещания, участие в котором принимали представители местных органов власти 18 стран Европы, МАГАТЭ, Совета Европы и ООН, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий аварии на ЧАЭС, делегаты из Люксембурга, Франции, Швеции, Армении, Бельгии и других стран презентовали опыт сотрудничества с АЭС. В частности, были представлены предложения программ подготовки кадров и добровольных аварийно-спасательных групп.

В рамках совещания обсуждались также вопросы стандартизации процедур прогнозирования и мониторинга загрязнения зон вокруг АЭС, а также улучшения программ подготовки персонала атомных станций.

В Украине на сегодняшний день действующими являются 4 атомные станции: Хмельницкая, Ривненская, Запорожская, а также Южно-Украинская АЭС, городами спутниками которых являются, соответственно, Нетишин Кузнецовск, Энергодар и Южноукраинск.