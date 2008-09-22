Пираты захватили сухогруз, среди членов экипажа которого - украинец
08:43, 22 сентября 2008Общество
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Сведений о пострадавших нет
Возле берегов Сомали пираты захватили греческий сухогруз, среди членов экипажа которого гражданин Украины.
Как передает NEWSru.comcо ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщила в воскресенье представитель министерства торгового флота Греции.
"Сухогруз "Капитан Стефанос", принадлежащий греческой компании и плавающий под флагом Багамских островов, был атакован пиратами в 250 морских милях от берегов Сомали. Команду сухогруза, груженого углем, составляют 17 филиппинцев, украинец и гражданин Китая", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, о нападении стало известно от капитана судна. Сведений о том, пострадали ли члены экипажа, нет.
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