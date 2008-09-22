Прогноз погоды на неделю

На будущей неделе в Украине сохранится дождливая и прохладная погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 22 сентября в Украине будет облачно. Дождь, кроме западных и восточных областей, местами сильный. Ветер восточный, 7-12 м/с, в восточной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура на протяжении суток 8-13° (в западных областях ночью 4-9°); в южной части ночью 10-15°, днем 13-18°. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура ночью 0-2°мороза, днем 1-6° тепла.

23-24 сентября сохранится облачная погода. Временами дожди, 23 сентября в западных областях и местами в южной части сильные дожди; в северных областях небольшие дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной половине местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 9-14°, в южной части и в восточных областях ночью 10-15°, днем 14-19°. В Карпатах дождь и мокрый снег, 23 сентября сильные осадки, температура ночью 0-2° тепла, днем 3-8° тепла.

25 сентября небольшой дождь, в восточных, центральных и прикарпатских областях умеренный дождь. 26 сентября в Украине без существенных осадков, лишь в карпатском регионе небольшой дождь.

Температура ночью 25 сентября 5-11°, 26 сентября, кроме южных областей, 3-8° тепла, днем 7-14°; 26 сентября, кроме западных областей, 10-17°.

В Карпатах временами дождь и мокрый снег, днем 26 сентября местами небольшие осадки. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

В Крыму дождь, лишь ночью 25 сентября без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 12-17°.

В Киеве и области 22 сентября будет облачно. Сильный дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем 8-13°, в Киеве на протяжении суток 9-11°.

23-24 сентября также облачно. Временами дожди, ночью 22 сентября сильные дожди. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-12°, днем 9-14°.

25- 26 сентября без существенных осадков, лишь ночью 25 сентября небольшой дождь. Температура 25 сентября ночью 6-11°тепла, днем 8-13°, 26 сентября ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.