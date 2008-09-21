В Азовском море утонула «Романтика»: спасены трое
14:56, 21 сентября 2008Общество
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Перевернулись в 500 метрах от берега
В Запорожской области, неподалеку от Бердянска, в Азовском море работниками коммунальной водолазно-спасательной службы были спасены трое туристов, которые на лодке «Романтика» перевернулись в 500 метрах от берега и стали тонуть.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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