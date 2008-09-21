В Азовском море утонула «Романтика»: спасены трое

В Запорожской области, неподалеку от Бердянска, в Азовском море работниками коммунальной водолазно-спасательной службы были спасены трое туристов, которые на лодке «Романтика» перевернулись в 500 метрах от берега и стали тонуть.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.