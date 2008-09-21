Погода в Украине: от -3° до +20°

В ближайшие дни погода в Украине существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сегодня, 21 сентября, облачно, дожди, ночью в западной и южной части, а днем в южной и центральной части, Житомирской и Киевской областях местами сильные дожди.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 8-13°, в восточных части местами до 17°; в южной части ночью 12-17°, днем 15-20°. В Карпатах дождь и мокрый снег, ночью местами сильные осадки; температура ночью 0-3°мороза, температура днем 1-6° тепла.

22-23 сентября удержится дождливая погода. 22 сентября ночью в Украине, кроме восточных областей, днем в центральных областях, в Крыму, Приазовье сильные дожди, в южной части местами с грозами; 23 сентября ночью в западных, днем в южных областях небольшие дожди.

Температура ночью 7-12°, в западных областях 4-9°, днем 9-14°, в южной части ночью 10-15°, днем 13-18°. В Карпатах 22 сентября дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, 23 сентября небольшой мокрый снег, температура ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

24-25 сентября в северных, Черкасской, Полтавской, Ривненской, Волынской областях без существенных осадков, лишь ночью 24 сентября небольшой дождь; в восточных, Днепропетровской областях, Крыму и Приазовье небольшие и умеренные дожди; на остальной территории 24 сентября небольшие дожди, 25 сентября без существенных осадков.

Температура ночью 3-9° тепла, в восточных областях и южной части 6-12°; днем 8-13° тепла, 24 сентября в южной части 10-16°; в Карпатах небольшой дождь с мокрым снегом, лишь днем 25 сентября без существенных осадков, ночью заморозки 0-2°, днем 4-9° тепла.

Сегодня в Киеве облачно, днем будет идти умеренный дождь, вечером - сильный. Температура ночью 8-10° тепла, днем около 11°.

22-23 сентября облачно. Временами дожди, ночью 22 сентября сильные дожди. Температура ночью 7-12°, днем 9-14°.

24-25 сентября без существенных осадков, лишь ночью 24 сентября небольшой дождь. Температура ночью 3-9°тепла; днем 8-14°.