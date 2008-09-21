Румыния за евроатлантическую интеграцию Украины

Румыния поддерживает политику евроатлантической интеграции Украины и, в частности, усилия страны по вступлению в Европейский Союз.

Об этом заявил глава Комитета по сотрудничеству ЕС-Украина в Европарламенте, бывший министр иностранных дел Румынии Адриан СЕВЕРИН в своей статье для «Зеркала недели».

«Румыния не только проводит дружественную политику по отношению к Украине, но всегда последовательно выступала в поддержку всех шагов Киева на пути к евроатлантической интеграции, так как именно от способности Украины твердо стоять на ногах и принимать самостоятельные решения будет в конечном итоге зависеть архитектура безопасности во всем регионе», - подчеркнул А.СЕВЕРИН.

Евродепутат отметил, что решение вопроса о вступлении Украины в НАТО должно зависеть исключительно от народа Украины и не может подвергаться влиянию со стороны России или любой другой страны.

В то же время, по его мнению, Украина должна демонстрировать больше решимости и единства на пути к цели. «Сегодня политические разногласия в стране уже вышли за все разумные рамки, что, конечно, отнюдь не способствует усилиям Киева по сближению с институтами власти на Западе», - констатирует депутат Европарламента.