Крымские порты необходимо приватизировать, поскольку государство не в состоянии обеспечить необходимый поток инвестиций для развития портовой инфраструктуры.

Об этом заявил директор Таврического регионального центра инновационного развития Владимир АРАБАДЖИ в статье для еженедельника «Зеркало недели».

«Коммерческая деятельность портов должна быть частной, в то время как функции портнадзора и организации безопасности мореплавания должны остаться за государственными структурами», - считает эксперт.

По его словам, частные инвесторы опасаются вкладывать значительные средства в структуры, находящиеся в государственной собственности.

«По предварительным расчетам, на реконструкцию всех причалов и развитие портовых мощностей Севастополя требуется около 4,5 млрд. долл. прямых инвестиций, которые создадут около 60 тыс. рабочих мест. Понятно, что надеяться на выделение таких сумм из государственного бюджета было бы крайне легкомысленно», - утверждает В.АРАБАДЖИ.

Существующая система собственности на земельные и водные ресурсы, по его словам, делает практически невозможным и строительство частных портов, поскольку акватории бухт, причальный фронт и земельные участки на берегу находятся в собственности различных государственных и частных структур.