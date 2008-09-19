На Крещатике состоится показательный заезд болидов «Формулы-1»

20 – 21 сентября в Киеве при содействии столичных властей состоится показательное выступление с участием болидов «Формулы-1».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в течение последних пяти лет свыше 2 млн. зрителей во всем мире получили возможность принять участие в уникальном спортивном зрелище. Этим летом такая акция состоялась в Йоханнесбурге и Роттердаме, а теперь – и на Крещатике.

Программа предусматривает: выставку автомобилей; показательный заезд «Формула-1»; городок с пит-стопом и конюшней «Формулы-1»; детскую площадку; фотосессию для украинских СМИ и интервью тест-пилотов.

21 сентября 2008 г. за руль болида R27 сядут тест-пилоты Роман ГРОЖАН и Сакон ЯМАМОТО.

В рамках акции 21 сентября в 11.30 в здании мэрии состоится пресс-конференция представителей столичных властей, организаторов акции и тест-пилотов «Формулы-1».

Организаторы акции обещают, что уникальное спортивное действо на специально подготовленной «трассе» в самом сердце Киева (от Бессарабского рынка до Европейской площади), вдоль которой будут размещены большие мониторы, подарит зрителям яркие эмоции и неизгладимые впечатления.