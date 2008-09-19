Погода на выходные

Завтра в Украине ожидаются дожди, в западной части местами сильные. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, днем 8-13°, в восточных областях до 16°; в южной части ночью 11-16°, днем 14-19°. В Карпатах дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; температура ночью 0-2° мороза, температура днем 1-6° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

21-22 сентября – облачно, временами дожди (на востоке преимущественно небольшие), на юге днем отдельные грозы, в Крыму, Одесской, Николаевской, а 22 сентября и в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях местами сильные дожди. Ветер преимущественно северо-восточный, восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 8-13°, на востоке до 17°; в южных областях и в Крыму ночью 11-16°, днем 14-19°. В Карпатах дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; температура ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

23- 24 сентября - небольшие дожди, 23 сентября в западных и центральных, а 24 сентября в восточных областях, в Крыму и Приазовье умеренный дождь, лишь на севере Левобережья, а днем 24 сентября в западных и северных областях без существенных осадков. Температура ночью 8-14°, 24 сентября в западных, северных, центральных областях 3-9°тепла; днем 11-16°, в Крыму до 19°.

В Киеве в субботу временами ожидается дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 9-11°.

21-22 сентября – облачно, временами дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 8-13°.

23- 24 сентября - небольшие дожди, лишь днем 24 сентября без существенных осадков. Температура ночью 23 сентября 8-13°, 24 сентября 4-9°тепла; днем 11-16°.