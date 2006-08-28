10-летний мальчик, собирая грибы, упал на нож

В Тернопольской области погиб 10-летний мальчик, который во время сбора грибов упал на нож.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь областного прокурора Леся ДОЛИШНЯЯ, инцидент произошел в селе Фещуки Кременецкого района. Мальчик пошел со старшими собирать грибы. В какой-то момент его позвала мама и он, держа в руках нож, которым срезал грибы, побежал к ней. Однако, зацепившись за ветку, мальчик упал. При этом выпустил нож и упал прямо на него так, что перерезал сонную артерию. Ребенок умер по пути в больницу.

За отсутствием состава преступления Кременецкая прокуратура уголовное дело не возбуждала.