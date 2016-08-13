Министерство по вопросам временно оккупированных территорий призывает украинцев воздержаться от поездок в Крым

Об этом говорится в заявлении ведомства, обнародованном на Правительственном портале.

«В связи с провокационными заявлениями со стороны Российской Федерации о ситуации, сложившейся в Автономной Республике Крым, призываем граждан Украины воздержаться от поездок во временно оккупированный Крым», - говорится в сообщении.

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В ведомстве просят отнестись с пониманием к вынужденному ужесточению украинскими правоохранителями контроля на пунктах пересечения административной границы с Крымом. Кроме того, граждан Украины, находящихся на временно оккупированном полуострове, призывают быть осторожными, не поддаваться на провокации и критически относиться к информации, которую они получают из российских СМИ.

«С целью выяснения реального положения дел в Крыму, обеспечения прав и свобод на полуострове, украинская сторона начала целевые мероприятия, направленные на обеспечение допуска международных правозащитных и гуманитарных организаций на территорию временно оккупированного Крыма», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов».

Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму. На следующий день глава государства поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения ВСУ в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.