Черновецкий заявляет, что испанский суд освободил его сына

Об этом бывший киевский мэр сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня днем 12 августа 2016 года Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи без залога и любых других предварительных условий моего сына - Степана Черновецкого!» - написал он.

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«Все подробности этого процесса, а также наши дальнейшие действия по полному восстановлению справедливости и наказанию виновных в этом совершенно диком обвинении, предъявленном полицией Барселоны моему сыну, будут даны моей семьей после комментариев адвокатов!» - добавил он.

Напомним, 12 июля испанские СМИ сообщили, что в Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в участии в криминальной организации и в отмывании денег задержаны 11 человек, среди которых и Степан Черновецкий. Позже стало известно о его аресте.