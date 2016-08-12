Как проходят военные учения "Небесный щит -2016" (фоторепортаж)

Так, в ночь на 12 августа отрабатывались ночные практические действия пилотов.

До этого, 11 августа в рамках учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск отрабатывали практические действия.

Также в этот же день боевые самолеты Миг-29 и Су-24 успешно совершили посадку на автомобильную дорогу.

Как сообщал УНИАН, воздушные силы ВСУ начали обучение "Небесный щит-2016" 10 августа.