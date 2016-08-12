Как проходят военные учения "Небесный щит -2016" (фоторепортаж)
16:40, 12 августа 2016Общество
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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины продолжается практическая фаза командно-штабных учений «Небесный щит — 2016».
Ночные полеты в ночь на 12 августа / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua
Так, в ночь на 12 августа отрабатывались ночные практические действия пилотов.
До этого, 11 августа в рамках учений подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск отрабатывали практические действия.
Также в этот же день боевые самолеты Миг-29 и Су-24 успешно совершили посадку на автомобильную дорогу.
Как сообщал УНИАН, воздушные силы ВСУ начали обучение "Небесный щит-2016" 10 августа.
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