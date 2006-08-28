Будет ли парламент прислушиваться к мнению Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что следующая сессия парламента будет продуктивной.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.МОРОЗ отметил, что депутаты будут работать над решением неотложных проблем.

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что следующая сессия будет бурной, А.МОРОЗ сказал: «бурность, если она направлена на решение вопросов, стоящих перед парламентом, то я такую бурность приветствую». При этом он добавил, что в любом случае сессия будет рабочей и на ней не будет тратиться время на пустые дискуссии и пустые декларации.

Отвечая на вопрос, будет ли парламент прислушиваться к мнению Президента относительно необходимости введения реформ, в том числе в судебной и правовой сферах, А.МОРОЗ заметил, что сначала необходимо коренным образом перестроить работу парламента. Он подчеркнул, что законодательный процесс должен идти впереди исполнительной власти и должен быть сориентирован на те изменения, которые необходимы обществу. «А это означает, что не нужно в комитете из стога предложений выбирать документы либо на лоббистской основе, либо каким-то другим образом и затем рассматривать на Верховной Раде, а нужно идти по логике законодательных работ, доводить задание до комитета и комитет должен работать, готовя нужный документ к первому и второму чтению, исходя из того, что нужно обществу на перспективу», - сказал Председатель ВР.

А.МОРОЗ подчеркнул, что если говорить о потребностях общества, то судебная и правовая реформа необходимы и поэтому в плане работы парламента, который к концу недели будет уже готов, предусматривается ряд законодательных актов, касающихся этой сферы.