В Киеве задержанный за рулем "левой" машины полицейский вместо наказания получил повышение - волонтер

Руководителем уголовного розыска Подольского района столицы стал ранее задержанный за рулем "левой" машины Начальник сектора розыска транспортных средств. Об этом в своем блоге на "Украинской правде" пишет волонтер Роман Синицын.

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Как пояснил Синицын, 22 июня в час ночи дежурный экипаж Патрульной Полиции, по улице Правды в городе Киеве преследовал и блокировал автомобиль Range Rover, характер движения которого вызвал подозрения в употреблении водителем спиртных или наркотических средств.

"За рулем автомобиля находился Начальник сектора розыска транспортных средств Подольского отдела полиции Малько Вячеслав Владимирович. Патрульные его узнали, однако Малько утверждает, что он безработный и это зафиксировано в процессуальных документах. Происходит словесная перепалка, Малько лезет на полицейских с кулаками, к нему применяют спецсредство – наручники. Сразу включается типичный в таких ситуациях сценарий: "это не я был за рулем, а мои трезвые друзья", "в драгер дуть отказываюсь", - говорится в блоге Синицына.

По его словам, у полицейских вызвала подозрения подлинность свидетельства о регистрации Range Rover. Поэтому вызвали следственно-оперативную группу, автомобиль эвакуировали на штраф-площадку, а эксперт по СОГ изъял свидетельство.

"Начальник сектора угона автотранспорта ездит пьяный на "левой" донецкой машине с поддельными документами", - утверждает Синицын.

Он пояснил также, что в случае совершения правонарушения или преступления сотрудником полиции – на место происшествия должна выезжать инспекция по кадрам Главка, однако никто так и не приехал, хотя патрульные вызвали: "О том, что Малько задержали, в то время знал уже весь Подольский райотдел и не только".

"На следующий день Малько возвращают свидетельство о регистрации ТС. Возвращают поддельный техпаспорт. На следующий день Мальку возвращают автомобиль. В ЕРДР не вносят информацию о происшествии. 8 июля 2016 года судья Юлия Зарицкая отменяет протокол по 130 статье "управление ТС в состоянии алкогольного опьянения" в отношении Малько. Информация относительно сопротивления сотрудникам полиции не берется во внимание. Видео не берется во внимание. Зарицкая отменила постановление, руководствуясь ст.247ч.1 "Отсутствие события и состава админправонарушения", - объясняет механизм "реванша" волонтер.

По информации Романа Синицына, несколько лет назад этот же Range Rover уже задерживали и доставляли на штрафплощадку ГАИ Подольского района: "Тогда также изымался техпаспорт и его приобщили к производству как вещественное доказательство. Он должен храниться с материалами, поскольку был признан поддельным. Range Rover тоже арестован и должен был быть на штраф-площадке. Реального владельца машины нам найти так и не удалось, она зарегистрирована в Донецке. Неизвестно, существует ли реальный владелец в природе, машина вполне может быть ворованной в Украине или заграницей, а номера узлов и агрегатов "перебитыми".

Волонтер продемонстрировал фото техпаспортов на машину: с предыдущего задержания и изъятый у Малько: "Как говорят: "найдите отличия".

Синицын заявил, что неделю назад начальник Подольского управления полиции Ищенко Владислав Николаевич повысил Малько и назначил своим заместителем и начальником Уголовного розыска Подольского района.

Источника автора материала в полиции отмечают, что секторы розыска транспортных средств в райотделах столицы – один из самых прибыльных в коррупционном плане.

"Начальники секторов и рядовые оперуполномоченные прекрасно знают, кто на их территории занимается угоном авто. Обычно сотрудники таких секторов работают в тесной связке с преступным миром и зарабатывают на том, что возвращают автомобили владельцам за существенное вознаграждение. Случаи, когда такие сотрудники ездят на "левых" (ворованных или сомнительного происхождения) авто далеко не единичны. Это нормальная практика", – заявил Синицын.

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"Я прошу считать изложенную ниже информацию сообщением о преступлении. Вернее целом ряде преступлений. Совершенных: Ищенко Владиславом Николаевичем, который назначил на должность своего заместителя Вячеслава Малько. Покрывал преступную деятельность Малька. Ищенко, кстати, родственник бывшего руководителя полиции Киева Терещука. Был начальником ГАИ в Луцке во время Майдана. Местные активисты утверждают, что Ищенко причастен к преследованию местных майдановцев. Прошел отбор в патрульную полицию, служил там недолго - очень быстро стал начальником Подольского Отдела Полиции. Малько Вячеслав Владимирович, начальник уголовного розыска Подольского района, заместитель начальника райотдела. Следователь и эксперт Следственно-оперативной группы, которые выезжали на место задержания Малько и изымали свидетельство – регистрация события в ЕРДР. Судья Подольского районного суда Зарицкая Юлия Леонтьевна", – подытожил волонтер Синицын.