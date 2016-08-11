В Минюсте убеждены, что в каждом суде Киева есть такие судьи, как Чаус

Об этом Козаченко сказала в эфире 5-го канала.

"В столичных судах, в каждом суде есть такие судьи. В каждом суде. И именно они, непосредственно, порочат этот не просто имидж судебной системы, а доверие к судебной системе. И пока судебная власть не очищается, и такие случаи, они все время открываются, то еще больше недоверие к суду возникает у общества", - сказала Козаченко.

При этом она заявила, что дело Чауса доказывает потребность в запуске антикоррупционного суда, потому что, по ее мнению, "те же судьи, которые уже есть в этой судебной власти, они не способны выносить независимые решения".

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Козаченко вспомнила, что именно Чаус снял с розыска бывшего народного депутата от Партии регионов, соратника экс-президента Виктора Януковича Юрия Иванющенко, в условиях, когда "эти документы не подлежат рассмотрению в суде".

Также она указала, что Чаус рассматривал дело лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана, когда одновременно в то же самое время Высший совет юстиции рассматривал вопрос о нарушении судьей Чаусом присяги.

"То, что Чаус по Корбану 30 часов рассматривал дело, несмотря на все давление, имея почти нулевую декларацию, прячет деньги, не имеет семьи, ходит пешком на работу, и когда он снимает Иванющенко по розыску, не имея на это юридического права, говорит о том, что он не является самостоятельным и не является независимым. Он управляемый", - заявила Козаченко.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса в получении 150 тыс. долл. взятки.

В то же время заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-за судейского иммунитета.

В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.