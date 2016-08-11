Судью Чауса вызывают в НАБУ для вручения подозрения

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Чауса вызвали на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг, 11 августа.

"На 12 часов мы его ждем для вручения подозрения и проведения следственных действий - допроса", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАБУ 9 августа разоблачило судью Днепровского районного суда Киева Чауса в получении 150 тыс. долл. взятки. В то же время заместитель генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что Чаус не может быть задержан и взят под стражу из-засудейского иммунитета. В САП выразили надежду на созыв внеочередного заседания Верховной Рады для лишения Чауса судейского иммунитета.