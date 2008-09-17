Казаки обращаются к Ющенко как к Гетману

Украинское казачество призывает Президента Украины, Гетмана Украины Виктора ЮЩЕНКО создать Государственное управление по делам возрождения и развития казачества.

Об этом говорится в обращении Украинского казачества к Президенту, парламенту, текст которого передан агентству УНИАН.

Также в своем обращении казаки просят Верховную Раду немедленно принять инициированный Президентом Украины закон об Украинском казачестве.

Украинское казачество выражает сожаление, что все еще не созданы условия, при которых бы казаки добровольно способствовали обеспечению общественной безопасности лица, общества и государства путем активизации военной, пограничной, внутренней, таможенной или другой полезной для государства службы и постоянно готовились к ней через систему Украинского казачества.

По их мнению, активизация системы Украинского казачества обеспечит создание условий для патриотического воспитания молодежи, направление его на духовное, моральное, физическое становление и самоусовершенствование; возрождение в Украине народных традиций власти, которые, вобрав в себя лучшие традиции национального создания государства, способствовали бы формированию гражданского общества и объединяли его на основе национальной идеи. Также это способствовало бы преодолению национального нигилизма и девальвации общечеловеческих ценностей.

Обращение было принято Советом Генеральной старшины Украинского казачества и по поручению общества Международной организации «Украинское казачество» и подписано Верховным атаманом Украинского казачества генералом казачества, членом Совета Украинского казачества при Президенте Украины Игорем ВАРДИНЦЕМ.