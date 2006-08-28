Фото со свадьбы Александра Пономарева

Певец обвенчался со студенткой

Украинский певец Александр Пономарев обвенчался с 20-летней студенткой Киевского национального университета имени Шевченко Викторией Мартынюк. Церемония проходила в Александровском костеле в Киеве, в субботу, 26 августа. Справа дочка Пономарева от первого брака 8-летняя Женя бросает лепестки на молодых. Фото: "Газета по-українськи"/Синдеев Владимир

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