В Киевсовете назвали «метро за 50 копеек» подвигом

Выездная рабочая группа по изучению ситуации с транспортом в Киеве, в состав которой входят представители всех фракций Киевсовета, пришла к заключению, что новый подвижной состав в столице находится на европейском уровне, и предоставлять такой сервис «за 50 копеек» является «подвигом».

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, по словам председателя рабочей группы, лидера фракции БЮТ в Киевсовете Александра ЗИНЧЕНКО, «здесь четко прослеживается конкурс, и вовсе не в цене за проезд, а в создании удобных маршрутов, улучшенных условий оплаты и тому подобное».

В ходе выездного совещания по объектам КП «Киевпасстранса» депутаты посетили трамвайное и троллейбусное депо, центр диспетчерского управления, скоростную трамвайную линию на Борщаговке.

«В целом впечатление позитивное. Мы увидели, что предприятие готово решать проблемы. Но транспортные проблемы столицы следует решать комплексно», - сказал журналистам А.ЗИНЧЕНКО. Он также отметил, что «Киевпасстранс» практически завершил формирование автоматизированной системы управления коммунальным транспортом. Она позволяет диспетчеру через спутник следить за каждой единицей транспорта и направлять водителя или отправлять помощь в случае поломки.

Кроме того, А.ЗИНЧЕНКО заметил, что «весь новый состав – это транспорт с низким полом, удобный для пассажиров и просто незаменимый для инвалидов».

В свою очередь, гендиректор КП «Киевпасстранс» Николай ЛАМБУЦКИЙ отметил, что сегодня практически не бывает отклонений транспорта от графика по вине работников.

Вместе с тем, депутаты отметили и проблемы – нехватка кадров при несоответственной зарплате, недостаточное финансирование обновления подвижного состава. По словам Н.ЛАМБУЦКОГО, нехватка оборотных средств на сегодняшний день составляет 130 млн. грн., и эти средства привлекают за счет кредитов.