Нина Матвиенко винит себя в развале коалиции

18:04, 16 сентября 2008
Общество
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“Надо было чаще ставить за них свечку...”

«Я именно за эту коалицию (за демократическую коалицию – ред.) голосовала, я все эти годы ездила на выборы именно ради нее...”  Народная артистка Украины Нина Матвиенко комментируя для УНИАН “официальные похороны” коалиции так разволновалось, что корреспонденту пришлось брать комментарий, так сказать, в два этапа.

“При ком же я буду идти на следующих выборах?! – сожалела госпожа Матвиенко. - Проголосую за одних, так другие меня не поймут... Это для меня какой-то шок... Думала, что все как-то пройдет и этого не случится... Позвоните мне через несколько минут, потому что у меня аж голова разболелась.”

Через несколько минут Нина Матвиенко заявила, что “немного успокоилась и думаю, что нам не надо об этом сильно беспокоиться, потому что народ остается на своих местах, на своей земле и когда-то придет такое время, что власть будет стоять в поклоне к нам”.

“Всегда был кто-то, кто что-то разваливал в нашей стране, - прибавила народная артистка. - Когда пришли помаранчевые, то я подумала: «Ну наконец уже так не будет». Была такая солидная коалиция (!), таких интересных людей... Но, как говорят, не без мыши, обязательно кто-то где-то дыру прогрызет… Я каюсь. Каюсь, потому что мало за них молилась, надо было чаще ставить за них свечку”.

Мнения других представителей украинской интеллигенции относительно развала парламентской коалиции читайте тут

 

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