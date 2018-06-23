Смерть коалиции: Марчук не может работать, Матвиенко кается, Скрипка предлагает не париться

Сегодня произошел окончательный развал коалиции , политическая ситуация стала еще напряженнее, страна находится в ожидании – что дальше – выборы или новая коалиция? УНИАН спросил у представителей украинской интеллигенции, что они думают обо всем этом и какой, на их взгляд, был бы рациональный выход из кризисной ситуации?

Иван Марчук, художник, гений : ЭТО НЕ ЖИЗНЬ СТРАНЫ, ЭТО ТРУП, КОТОРЫЙ УЖЕ РАЗЛАГАЕТСЯ

Как по мне, оба варианта плохие. Что переформатирование коалиции, что новые выборы – это все равно! Потому что и в том, и другом случае будут участвовать одни и те же персоны. Не нужно себя тешить, мол, что-то будет другое с перевыборами. Потому что придут те же ребята, а они связаны железной цепью между собой.

Власть и народ – это два антагонистических класса. Абсолютно! Они никогда не будут любить друг друга. Понимаете, то есть две колеи, которая никогда не пересекаются, между ними никогда не будет столкновения.

Для меня развал коалиции біл предсказуем. Это такое дитя, которое рождалось в страшных муках и родилось мертвое. То есть коалиция и так была мертва.

Иначе и не могло быть, потому что не могут помириться люди, которые называются украинцами. В каждой партии есть по сотне гетманов, каждый хочет быть на виду, никто не хочет работать, а хочет быть только на виду, чтобы о нем писали и писали.

Но это все не жизнь страны, это такой себе труп, который уже разлагается.

Ну какой это украинский народ?! Если будет гайдамаччина на Украине, тогда появится народ.

Власть – это замкнутый круг своих друзей, которые покрывают друг друга на каждом шагу: ты мой, а я твой. И все!

Этот замкнутый цикл никогда не будет выступать на мировой арене, потому что с такими не считаются, их не считают чем-то таким, с кем можно вообще общаться.

В мире, в нормальных странах люди не знают политику, власть, потому что она им не нужна. Потому что власть дала им возможность нормально жить.

Наш народ так беспокоится о политике, потому что люди плохо живут.

Нормальное государство заинтересовано в том, чтобы люди хорошо зарабатывали. А вы скажите мне, кто у нас в этом заинтересован? Да никто!

У нас будут постоянные склоки, будут склочиться до третьего пришествия.

Что касается коалиции между БЮТ и Партией регионов. Это, как говорится, "вынужденная сделка".

Мне все очень-очень неприятно. Я даже уже не могу в Украине работать. Думаю, куда бы уехать.

Понимаете, мы не умеем господствовать в раю!

Олег Скрипка, лидер группы ВВ: СОВЕТУЮ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ НЕ ПАРИТЬСЯ

То, что сегодня происходит в политической жизни страны, меня вообще не беспокоит, то есть это не мое дело. Гражданам Украины я бы тоже не советовал париться по этому поводу. Пусть они там сами себе разбираются.

Нас хотят втянуть в какие-то очередные политические шоу. Думаю, что нам пора уже остановиться и не концентрироваться на этом. Меня и моих знакомых это уже перестало как-то интересовать и возбуждать.

Братья Капрановы, писатели, книгоиздатели: ПЕРЕВЫБОРЫ СМОГУТ ВЫТОЛКАТЬ АМОРАЛЬНОСТЬ И ИМПОТЕНЦИЮ ЗА ПРЕДЕЛЫ ВЛАСТИ Я бы сказал, что ситуация в парламенте медицинская. В каждой медицинской ситуации есть кризис болезни, то есть когда болезнь максимальна. После максиму уже отмирают больные части. А то, что осталось живым, – расцветает.

Вот в таком смысле медицинском, конечно, выборы будут шансом на то, что эта аморальность и импотенция, которую демонстрируют все без исключения сегодняшние политики, будет вытолкнута за пределы управления нынешнего государства.

Нина Матвиенко, народная артистка Украины: Я КАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО МАЛО ЗА НИХ МОЛИЛАСЬ

А если это произошло, то главы всех фракций будут идти в президенты, а им ведь будет неудобно перед Президентом. Правда же? Думаю, что так бы должно было быть.

Знаете, это какая-то такая игра, уже и не детская.

Я же именно за эту коалицию голосовала, я все эти годы ездила на выборы именно ради нее.

За кого же я буду идти на следующих выборах?! Проголосую за одних, так другие меня не поймут.

Это для меня какой-то шок. Думала, что все как-то пройдет и этого не случится.

Позвоните мне через несколько минут, потому что у меня прямо голова разболелась.

Через несколько минут.

…Раньше дети слушали своего отца. Для них было очень важным его слово. Как-то я повторила это, когда умер Вячеслав Черновил, я сказала, что сегодня мы не слушаем старших людей. Наше молодое государство не держится кучи только потому, что к власти пришли дети от разных родителей, они не хотят слушать старших.

Некоторые говорят, что все, что сегодня происходит, это все к лучшему.

Я вот немножко успокоилась и думаю, что нам не нужно за это сильно переживать, потому что народ остается на своих местах, на своей земле и когда-то придет такое время, что власть будет стоять в поклоне к нам.

Всегда был кто-то, кто что-то разваливал в нашей стране. Когда пришли оранжевые, то я подумала: «Ну наконец уже так не будет». Была такая солидная коалиция (!), таких интересных людей.

Но, как говорится, не без мыши, обязательно кто-то где-то дырочку прогрызет.

Я каюсь. Каюсь, потому что мало за них молилась, нужно было чаще ставить за них свечку.

Олег Пинчук, скульптор: ЧТОБЫ ОБЪЯСНИТЬ СЕГОДНЯШНЮЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИТУАЦИИ, МОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ ХУДОЖНИКА НЕ ХВАТАЕТ То, что сегодня происходит в нашей политике, мне тяжело объяснить и тяжело логично понять, потому что это какой-то театр абсурда.

Я мало верю, что что-то изменится с перевыборами, если они будут. Нужно менять политическую элиту. А как это сделать? Я не знаю!

Я не могу понять логику их действий. Я не могу комментировать то, в чем не разбираюсь. Моего воображения художника для этого не хватает. Они оказались с большим воображением, чем я.

Александр Афонин, председатель Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины: ВЫБОРЫ ОПУСТЯТ ЛЮДЕЙ ДО НИЖНЕГО ЗВЕНА ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ

Никакие очередные выборы, к сожале-нию, не прибавят новых лиц и свежих мыслей, потому что не из кого выби-рать. Останется этот же конгломерат, из этих же людей. Поэтому умнее было бы сохранить все-таки жизнедеятельность Верховной Рады.

Им виднее, каким образом, потому что вряд ли они прислушиваются к нашим советам.

То есть сегодня Украине нужна скорее стабильность, чем очередные выборы, которые заберут средства и людей опустят до нижнего звена депрессивного состояния.

Я никакую не хотел бы коалицию из ныне действующих политических сил, а видел бы совсем другую. Но, к сожалению, ее не будет.

Сергей Поярков, художник: СОВЕТУЮ ВСЕМУ ПОЛИТИЧЕСКОМУ БОМОНДУ ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

Думаю, что сейчас стало очень хорошо. Давно не было настолько хорошо, то есть теперь все мы имеем возможность окончательно понять, что политики и политика рядовым украинцам должны быть безразличны.

У нас есть своя жизнь и нам нужно ею заниматься: строить дома, воспитывать детей, зарабатывать деньги и плевать на этих политиков. То есть брать с них пример, потому что они на нас плевали.

Видите, как прекрасно распалась коалиция!..

Меня спрашивают: «Что было бы лучше – перевыборы или коалиция БЮТ и Партии регионов?» А я всегда говорю: «Люди добрые, слушайте классиков марксизма-ленинизма». Когда к товарищу Сталину пришли и спросили: «Какой уклон в партии хуже – левый или правый?», этот мудрый вождь коммунистического движения сказал классическую фразу: «Оба хуже!»

Скажите мне, какая нам должна быть разница, что они там делают?! В какую бы конфигурацию лебедя и щуку раком не ставили, – нам это, рядовым гражданам, все до сраки.

Единственное что хочу сказать, что у нашого политического и бизнес-бомонда есть ощущение безнаказного комфорта. Это именно то ощущение, которое появилось у французской аристократии перед тем, как французский народ начал рубить им головы гильотиной. Это ощущение появляется у человека перед полной жопой.

Думаю, что тем людям, которых это ощущение посетило, нужно посоветоваться с врачами. Возможно, оно лечится лекарственно, а не хирургическим вмешательством в дела всей страны.

Ощущение комфортной безнаказности у психически здорового человека должно вызывать ощущение беспокойства за свое будущее. Однако этого, как мы видим, нет. Это ощущение завладело всем нашим политическим бомондом.

Опрашивала Ксеня Лесив